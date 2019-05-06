شاهد .. أمير الرياض يعزز دعوات مقاطعة المنتجات التركية

عزز أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، دعوات مواطني السعودية، لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك رداً على ما يعتبرونه عداء من أنقرة للمملكة واستهدافا لها من خلال تسييس قصية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وظهر أمير منطقة الرياض، الأمير في مقطع فيديو وهو يرفض شرب كوب من القهوة قدمه إليه أحدهم، عندما علم أن ما بداخله قهوة تركية.
وبدا الأمير وهو يتفحص ما بداخل الكوب ثم سأل عن القهوة، فقيل له إنها قهوة ”محمد أفندي من تركيا“ فقال الأمير ”أوه محمد أفندي“ ثم أعاد الكوب ولم يشربه.
ولم يتضح على الفور متى صور الفيديو غير أنه لقي تفاعلا لافتا من قبل السعوديين.
وقال الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود على حسابه في تويتر ”أنا كمواطن سعودي اعلنها من اليوم مقاطع كل منتج من تركيا أو كُتب عليه تركيا أو حتى مر بجمارك تركيا“.
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