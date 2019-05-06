عاجل.. الجنائية الدولية تلغي قراراً بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن بسبب البشير

أعلنت محكمة الجنايات الدولية، لاهاي بهولندا، عن الغاء قرار صدر بحق المملكة الأردنية الهاشمية، بسبب البشير. وبحسب المعلومات المتوفر، فإن المحكمة الجنائية الدولية قررت الغاء قرارا بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تنفيذ قرار تسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير المطلوب لدى المحكمة .

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