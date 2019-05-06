951 ألف وجبة للصائمين من "خليفة الإنسانية" في رمضان

بنحو 31700 وجبة إفطار يوميا، تستعد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لتنفيذ مشروع "إفطار الصائم" لتوفير وجبات للصائمين يوميا بإجمالي 951 ألف وجبة طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع 317 أسرة مشاركة في المشروع لعام 2019، كما خصصت المؤسسة 102 نقطة لتوزيع الوجبات، وفقا للعين الإخبارية.

ويتولى نحو 137 من المشرفين والمنسقين متابعة الأسر أثناء عمليات إعداد وتجهيز وتسليم الوجبات في وقتها بحيث يتم التأكد من ضرورة مطابقتها للمواصفات المذكورة في العقود المبرمة كما تجري اللجان المشرفة زيارات مفاجئة للتأكد من التزامهم بالشروط المطلوبة وللإشراف على عمليات إعداد الوجبات الرمضانية ولضمان مطابقتها مع مواصفات وإرشادات مركز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وقال مصدر في مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، إن المؤسسة تشترط أن تتولى الأسرة مسؤولية إعداد وتجهيز الوجبات الرمضانية إضافة إلى شروط أخرى مثل نظافة المكان والتأكد من جودة الأكل وتخزين الأدوات بصورة صحيحة.

وتهدف المؤسسة من خلال اعتمادها على الأسر المواطنة لتوفير الوجبات إلى تطوير قدرات هذه الأسر وتوسيع مجال أعمالها لتحويلها لمشاريع دائمة وابتكار مشاريع جديدة لتنمية دخلها.

ومن أجل وصول الوجبات بشكل صحي وآمن للصائمين، سعت المؤسسة إلى اعتماد خريطة جغرافية مناسبة لتوزيع الوجبات بالقرب من المدن الصناعية ووجود العمال والأسوق العامة والمساجد؛ ففي أبوظبي وضواحيها، تم التعاقد مع 56 أسرة لإعداد وتجهيز 5600 وجبة رمضانية يوميا وتوصيلها إلى 20 نقطة، وهي: الختم في جامع عمرو بن علسبة والخزنة مسجد عقبة بن وهب والزعفرانة مسجد سرور بن محمد وفي السمحة مدخل المزارع وفي مدينة خليفة أ مسجد أبو أيوب الأنصاري وبالقرب من مستشفى المفرق ومسجد الدعوة ومسجد السويدي خلف جمعية بني ياس بالشهامة ومسجد الشيخ زايد بن سلطان بالباهية ومسجد الفتح خلف بنك دبي الإسلامي ومسجد المزروعي في مدينة شخبوط ومسجد عبدالله بن مسعود بجانب سفير مول ومسجد عمير بن يوسف ومسجد فاطمة بنت عبدالرحمن ومسجد هامل الغيث بسوق الذهب وفي مصفح م 12 الوثبة للكهرباء وفي مصفح أم 35 الصخرة للصناعات الأسمنتية وفي مصفح الشعبية مسجد آمنة الظاهري وفي مصلى العيد ومركز التوزيع الأخير مقابل جمعية بني ياس.

وفي مدينة العين تم التعاقد مع 50 أسرة لإعداد وتجهيز 5000 وجبة رمضانية يوميا وتوزيعها على 12 مركزا توزيع حسب الأماكن التالية.. البوادي مول والسوق المركزي والقوع والهير واليحر وسويحان وصناعية العين وصناعية الهيلي وعود التوبة وقصر الروضة والهيلي.

وفي منطقة الظفرة تتعاون المؤسسة مع 32 أسرة لإعداد وتجهيز 3200 وجبة رمضانية يوميا وتتوزع على 11 نقطة حسب التالي.. جامع عكرمة بن أبي جهل في غياثي ومسجد الصناعية وسكن الدفاع وسكن غابات بينونة بمدينة زايد وغابات بينوية في غياثي ومدخل المزارع في دلما ومسجد المهاجرين بالمرفأ ومسجد أبو العلاء الحضرمي في دلما ومسجد مريم الفلاحي في ليوا وفي السلع مسجد مصعب بن عمير ومنفذ الخروج في الغويفات.

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أما في دبي تعاقدت المؤسسة مع 34 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 3400 وجبة رمضانية في 9 مراكز، وهي: السوق الصيني وسكن العمال ببلدية دبي ومجمع دبي للاستثمار ومسجد الراشدية الكبير ومسجد القاز في شارع الرقة ومسجد موزة مطر في القوز ومسجد يوسف باقر في هور العنز ومسجد الديوان في بر دبي ومسجد جمعية الاتحاد في الطوار.

وفي الشارقة تم التعاقد مع 26 أسرة لإعداد وتجهيز 2600 وجبة لتتوزع على 8 مراكز حسب التالي: المنطقة الحرة في الحمرية ومسجد خان صاحب وفي منطقة الرولة ومسجد سلطان العويس ومسجد عثمان بن عفان ومسجد المقبرة ومصنع الأسمنت في الصجعة ومصنع الألومنيوم.

وفي مدينتي خورفكان وكلباء تم التعاقد مع 10 أسر مواطنة لإعداد وتجهيز 1000 وجبة رمضانية يوميا في 4 مواقع، وهي: الصناعية خلف جمعية الشارقة التعاونية وفي المحطة ومسجد الخبة ومسجد شرق.

وفي رأس الخيمة تم التعاقد مع 34 أسرة لإعداد وتجهيز 3400 وجبة رمضانية يوميا وتوزع على 15 نقطة توزيع وهي: الشارع العام وجامع الجير وجامع الشيخ راشد بن سعيد ومساجد ابن تيمية والسوق والشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد والقطري والكويتي والمطافي في سوق الماشية القديم والهدى "مواصلات الإمارات" وخديجة الشامسي ودائرة الأشغال وسوق السمك ومسجد عبدالله بن عباس.

أما في عجمان تم التعاقد مع 36 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 3600 وجبة يوميا لتوزع على 11 نقطة توزيع حسب التالي: جامع سالم بن عبدالله بن عمر وخيمة دوار الميناء وخيمة مسجد الشيخ زايد وخيمة مسجد عائشة بنت عاصب وساحة الجامع الكبير وساحة مسجد السويدي وسكن عمال البلدية ومسجد الشعالي الجديد ومسجد العويس ومسجد الكمالي ومسجد المقبرة.

وفي الفجيرة تم التعاقد مع 30 أسرة لإعداد وتجهيز 3000 وجبة يوميا وتوزع على 11 مركزا حسب التالي: الصناعية مركزين للتوزيع والعكامية وبجانب المركز الصحي وبلدية دبا الفجيرة وبجانب قاعة البستان بجانب مستشفى الفجيرة ومسجد زيد بن الخطاب.

وفي أم القيوين تم التعاقد مع 9 أسر مواطنة لإعداد وتجهيز 900 وجبة رمضانية في 3 مواقع وهي في الصناعية بجانب مسجد الجابري والمنطقة القديمة ومنطقة البلاد.