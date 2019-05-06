تضارب في إيران حول إرسال مواطنيها لأداء مناسك العمرة

تشهد إيران تضارباً في التصريحات، حول إرسال المواطنين هذا العام لأداء مناسك العمرة .

وفي حين كان رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان، قد كشف في فبراير الماضي، عن جهود تبذلها بلاده لإعادة ارسال الإيرانيين مجددًا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة الفردية عقب موسم الحج القادم.

أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية أكبر رضائي، اليوم الاثنين، عدم استئناف إرسال الإيرانيين لأداء مناسك العمرة المتوقف منذ العام 2015، حسبما نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية .

وقال أكبر رضائي "لم تعد هناك فرصة لإيفاد الإيرانيين إلى مراسم العمرة هذا العام" .. مضيفاً أنه لم يحصل اتفاق بين مسؤولي وزارة الحج السعودية وإيران حتى الآن بشأن استئناف إرسال الإيرانيين إلى مراسم العمرة .

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وأوضح أن طهران ستبدأ باتخاذ إجراءات إيفاد الإيرانيين إلى العمرة بعد موسم الحج المقبل، وحصول ذلك يعتمد على تلبية السعودية طلب إيران الحفاظ على احترام وكرامة حجاجها .

وكشف رشيديان عن وجود نحو 6 ملايين إيراني مدرجة أسماؤهم على قائمة الأشخاص الذين يريدون أداء مناسك العمرة، معتبرًا أن الظروف السياسية الراهنة بين إيران والسعودية تمثل إحدى مشكلات إطلاق طهران لرحلات العمرة.

وستبدأ الحكومة الإيرانية في الثامن من تموز/ يوليو المقبل، بإرسال الدفعة الأولى من حجاجها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وفقًا لما أعلنه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان.