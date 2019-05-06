بكين تندد بوجود سفن أميركية في بحر الصين

اسماء السيد - بكين: نددت الحكومة الصينية الاثنين بوجود سفن حربية أميركية قبالة جزر تطالب بها بكين في بحر الصين الجنوبي، حيث تجري البحرية الأميركية بشكل منتظم عمليات "حرية الملاحة" الدفاعية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ أمام الصحافة إن "الصين تعبّر عن استيائها العميق ومعارضتها الشديدة" لهذه العملية البحرية الأميركية.



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