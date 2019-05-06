شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا فى أزمة اقتصادية طاحنة..دراسة: 4 آلاف مليونير غادروا أنقرة بـ 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها تركيا بظلالها على حجم الاستثمارات الداخلية، إذ اكدت صحيفة زمان التركية أن نحو 4 آلاف مليونير غادروا تركيا فى 2018، لتحتل تركيا الترتيب الرابع فى قائمة الدول التى هرب منها رجال الأعمال.

وأكدت دراسة حديثة نقلتها صحيفة زمان التركية، أن تركيا تعانى من أزمة اقتصادية كبيرة وصلت ذروتها فى شهر أغسطس الماضي، وأدى ذلك لفقدان العملة ما يقرب من ثلث قيمتها، وهو الأمر الذى ألقى بظلاله على جميع مجالات النشاط الاقتصادى فى البلاد، وأثر بالسلب على الاستثمارات.

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وأوضحت دراسة هجرة الثروات الدولية عن احتلال تركيا المرتبة الرابعة عالميا ضمن أكثر الدولة التى يغادرها الأثرياء ، فيما تصدرت الصين القائمة حيث غادرها نحو 15 ألف مليونير، وجاءت روسيا فى المرتبة الثانية، تلتها الهند فى المرتبة الثالثة بواقع 5 آلاف مليونير، ثم تركيا فى المرتبة الرابعة بواقع 4 آلاف مليونير.

فى حين جاءت أستراليا لتتصدر قائمة أكثر الدول التى يهاجر إليها الأثرياء، حيث استقبلت البلاد خلال عام 2018 حوالى 12 ألف مليونير، وجاءت أمريكا فى المرتبة الثانية برصيد 10 آلاف مليونير، ثم كندا فى المرتبة الثالثة برصيد 4 آلاف مليونير.