شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة للإخوان.. حزب فرنسى معارض يطالب "ماكرون" بتصنيف الجماعة "إرهابية" وحظر منظماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تستفق جماعة الإخوان، من الضربة التى وجهها البيت الأبيض للجماعة، بإعلانه اعتزام الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تصنيف الجماعة، كمنظمة إرهابية، حتى خرج أحد أكبر الأحزاب الفرنسية المعارض، بمطالب للرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، بضرورة اعتبار الإخوان منظمة إرهابية.

ونقلت صحيفة "يورو تايمز"، عن المتحدثة باسم حزب الجمهوريون اليمينى المعارض فى فرنسا، ليديا جيرو، مطالبتها للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.

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وذكرت صحيفة "يورو تايمز"، أن المتحدثة باسم حزب الجمهوريون اليمينى المعارض فى فرنسا، وجهت طلب للرئيس الفرنسى، وحكومته بالعمل على ضمان سلامة المجتمع الفرنسى وتحصينه ضد خطر الإخوان.

وقالت ليديا جيرو، فى طلبها، دحر آباؤنا خطر النازية، وعلينا اليوم دحر خطر الفكر الإخوانى، ومنعه من التغلغل أكثر فى النسيج المجتمعى الفرنسى، ويجب حظر وتجريم كل المنظمات العاملة تحت لواء الإخوان، وفى مقدمتها اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا، والواجهة الرسمية للتنظيم الدولى للإخوان، بسبب خطاب الإخوان المزدوج وخطره على المجتمع الفرنسى.