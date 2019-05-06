شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مستقبل وطن: نضاهي العالم بأنفاق السويس.. وسيناء محبوبة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم مستقبل وطن، إن حجم الأنفاق التي افتتحت اليوم بالإسماعيلية غير مسبوق.

وأضاف هلال، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، قائلا: «المشروعات العملاقة التي تتم في كل أنحاء مصر غير مسبوقة، والأنفاق التي افتتحت اليوم حدث عالمي، يبث روح الأمل في الغد».

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وأكد أمين تنظيم مستقبل وطن، أن جميع المشروعات التي افتتاحها الرئيس اليوم نفذتها شركات مدنية مصرية، وأشرفت عليها القوات المسلحة، متابعا: «نضاهي العالم كله بحجم الأنفاق التي تم إنشاؤها.. وسيناء لها طبيعة خاصة عند المصريين، لذا محاربة الإرهاب داخل أرض الفيروز تتم بالتنمية».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح اليوم الأحد، عدداً من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، أبرزها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.