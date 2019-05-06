ماهر عبدالرزاق:ما يحصل في غزة جريمة وحرب اميركية اسرائيلية

اعتبر رئيس حركة "الإصلاح والوحدة"ماهر عبدالرزاق في بيان "أن ما يحصل في غزة جريمة وحرب اميركية صهيونية على أهلنا في غزة، وان صمود وشجاعة أهل غزة مشرف لنا جميعا، ونحن نفتخر بصمودهم وثباتهم وتضحياتهم في سبيل نصرة قضايا الأمة".
وأكد "أن أهل غزة اليوم يقاتلون بالنيابة عن كل العرب والمسلمين فهم شرفاء هذه الأمة وفرسانها، داعيا الى "التحرك لمناصرة أهل غزة ودعم صمودهم" .
وهنأ عبد الرزاق اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا " بحلول شهر رمضان المبارك، ودعا ان يكون هذا الشهر هو شهر تصالح وتسامح ووحدة لمواجهة كافة التحديات والمؤامرات على أمتنا العربية الإسلامية".
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