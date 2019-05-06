موظفو مصرف لبنان: على الحكومة سحب البنود التي تمس بحقوقنا من الموازنة

أكدت نقابة موظفي مصرف ​لبنان​ أن "​مصرف لبنان​ هو مؤسسة مستقلة بالقانون وستبقى مستقلة وقد قدمت الدعم لكل الدولة وحافظت على الاستقرار الاقتصادي في لبنان ولا يمكن رميها في عين العاصفة".

واعلنت النقابة انه "بعد اجتماعنا مع الحاكم ​رياض سلامة​ نفل لنا وعودا من ​الرئيس ميشال عون​ بعدم المس بحقوقنا ومكتسباتنا وسنعقد جمعية عمومية غدا وهناك اتجاه لتعليق الاضراب كبادة حسن نية من جانبنا".

ودعا الموظفون الحكومة الى "سحب البنود التي تمس بحقوقنا ومكتسباتنا من الموازنة وعندها يتم الغاء الاضراب".