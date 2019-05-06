قوى الأمن الداخلي عممت صورة طفل عثر عليه في محلة ابي سمراء

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "عند الساعة 9.00 من تاريخ 5/5/2019 وفي محلة ​ابي سمراء​ مشروع الصنوبر جانب ملعب الاخوة، عثر على طفل تائه من الجنسية السورية يدعى حسب أقواله عيسى خالد السعيد والدته مها عمره حوالي /8/ سنوات، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه ولا يعرف عنوان سكن ذويه. لذلك تعمم المديرية بناءً على اشارة ​القضاء​ المختص صورته، وتطلب من الذين يعرفونه أو يعرفون أي شيء عن ذويه، الاتصال بفصيلة ابي سمراء في وحدة الدرك الإقليمي على أحد الرقمين: 06/434834 أو 70/561298، لإجراء اللازم".

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