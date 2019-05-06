رابطة الشغيلة وتيار العروبة: المقاومة كرست معادلة الردع وفاقمت مأزق العدو

وجهت قيادتا ​رابطة الشغيلة​، و​تيار العروبة​ للمقاومة للعدالة الاجتماعية، برئاسة أمين عام الرابطة النائب السابق ​زاهر الخطيب​، "تحية الاعتزاز والافتخار إلى أبطال ​المقاومة​ في ​قطاع غزة​ الذين يتصدون للعدوان الإسرائيلي الجديد ويلقنون العدو دروساً جديدة في القتال والمواجهة محطمين غطرسته ومحبطين مخططاته لإخضاع قطاع غزة وفرض الاستسلام عليه في سياق محاولة القضاء على المقاومة وفرض مشروع تصفية قضية ​فلسطين​، في اطار ما سمي بصفقة القرن".

وأكدت القيادتان أن "التصدي البطولي من قبل المقاومة، للعدوان الهمجي الإسرائيلي، كرس ويكرس، معادلة الردع في مواجهته وأكد بان العدو الإسرائيلي لا يمكن ان يردع ويخضع لشروط المقاومة بفك الحصار الإجرامي عن قطاع غزة إلا عبر فوهة بنادق و​صواريخ​ المقاومة التي حولت المستعمرات الإسرائيلية في جنوب ​فلسطين المحتلة​ إلى جحيم بالنسبة للمستوطنين وجنود الاحتلال".

ولفتت القيادتان إلى أن "العدو فشل في رهانه على كسر إرادة المقاومة ومعادلتها الردعية واضطره، نتيجة تنامي مأزق عدوانه، في داخل الكيان، وانسداد الآفاق أمام خياراته العسكرية إلى العودة للتفاوض مجدداً على شروط التهدئة".

وأكدت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة، أنّ "هذه الجولة ​الجديدة​ من المواجهة أثبتت تجذر خيار المقاومة في غزة وتنامي قدرات المقاومة الردعية والتفاف كل فئات الشعب العربي الفلسطيني خلفها، مما وجه ضربة موجعة لخيار المساومة والاستسلام والتخاذل الذي تقوده أنظمة الرجعية العربية لتمرير صفقة القرن وتصفية قضية فلسطين، التي ستبقى حية لا تموت طالما بقيت مقاومة شعبنا العربي الفلسطيني متقدة لاتنطفئ".

وخلصت القيادتان بتوجيه نداء إلى "كل الأحرار في الأمة العربية و​العالم الإسلامي​ والدولي للتضامن مع صمود ومقاومة شعب فلسطين، وتقديم كل أشكال الدعم له لتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة بالتحرر من الاحتلال والعودة إلى أرضه ودياره، التي شرد منها بقوة ​الإرهاب​ والبطش الصهيوني".