الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
- إخماد حرائق (عدد33):
* أعشاب (عدد16) : المعرض(طرابلس) - الشويفات - نمرين(الضنية) - الروشة - بيت الحج(عكار) - السمقانية - صور - بيت مري - حلبا - عمّاطور - درب السيم - السفيرة - الخنشارة - رياق - ريمات - بعبدا.
* منازل (عدد6) : بيت شباب - الكرك(زحلة) - السبتية - خلدة - الرملة البيضاء - صور.
* سيارات (عدد4): النميرية - الفرزل - بقعاتا - الحنية.
* كهرباء (عدد2) : داخل غرفة كهرباء في عين الرمانة - مولّد في الشياح.
* مؤسسات (عدد3) : داخل محل في بعلبك - داخل مطعم في غادير - داخل محل في مجدليا.
* مختلف (عدد2) : حراقات أجهزة تدفئة وخزانات مازوت في زغرتا - إطارات في طرابلس.
- حوادث سير (عدد9) : طريق عام تمنين ونقل قتيل الى المستشفى - بدنايل ونقل جريحة الى المستشفى - طريق عام الثكنة/صور ونقل جريح الى المستشفى - طريق المطار وسحب جريح من داخل سيارته ونقل أخر الى المستشفى - البوشرية وسحب مصاب من داخل سيارته - كفرفو وسحب مصاب من داخل سيارته - زوق مصبح ونقل جريح الى المستشفى - البرغلية ونقل جريح الى المستشفى - حارة حريك ونقل مصاب الى المستشفى.
- نقل وإسعاف : (35) حالة طارئة - نقل جثة طفلة سورية من ضفاف نهر الليطاني الى المستشفى (عدد1).
مهمات بواسطة دراجات الإسعاف النارية (عدد2): خلدة - عين السكة/برج البراجنة.
- إغاثة وإنقاذ (عدد2) : نقل 3 جرحى الى المستشفى إثر تحطم زجاج أحد المعارض في جبيل - نقل طفل الى المستشفى إثر سقوطه من الطبقة الأولى في طيردبا.
- حماية مدنية (عدد10) : تأمين السلامة العامة خلال : حفل في الجامعة الأميركية في بيروت - إزالة آثار التلوث النفطي مقابل معمل الجية الحراري - مسيرة صلاة في مزار سيدة لبنان حريصا - سباق للسيارات الرباعية الدفع في رعشين - تسرب مادة الزيت والبنزين على أوتوستراد الكرنتينا - سباق ماراتون في (القنيطرة - بيت شباب - الشاوية) - زيارة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي الى حلبا والعبدة والعريضة -
نشاط ترفيهي في محمية بنتاعل.
ولفتت الى أن مجموع المهام المنفذة خلال الـ72 ساعة الأخيرة : 92 مهمة، مذكرة المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.