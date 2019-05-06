الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

- إخماد حرائق (عدد33):

* أعشاب (عدد16) : المعرض(طرابلس) - الشويفات - نمرين(الضنية) - الروشة - بيت الحج(عكار) - السمقانية - صور - بيت مري - حلبا - عمّاطور - درب السيم - السفيرة - الخنشارة - رياق - ريمات - بعبدا.

* منازل (عدد6) : بيت شباب - الكرك(زحلة) - السبتية - خلدة - الرملة البيضاء - صور.

* سيارات (عدد4): النميرية - الفرزل - بقعاتا - الحنية.

* كهرباء (عدد2) : داخل غرفة كهرباء في عين الرمانة - مولّد في الشياح.

* مؤسسات (عدد3) : داخل محل في بعلبك - داخل مطعم في غادير - داخل محل في مجدليا.

* مختلف (عدد2) : حراقات أجهزة تدفئة وخزانات مازوت في زغرتا - إطارات في طرابلس.

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- حوادث سير (عدد9) : طريق عام تمنين ونقل قتيل الى المستشفى - بدنايل ونقل جريحة الى المستشفى - طريق عام الثكنة/صور ونقل جريح الى المستشفى - طريق المطار وسحب جريح من داخل سيارته ونقل أخر الى المستشفى - البوشرية وسحب مصاب من داخل سيارته - كفرفو وسحب مصاب من داخل سيارته - زوق مصبح ونقل جريح الى المستشفى - البرغلية ونقل جريح الى المستشفى - حارة حريك ونقل مصاب الى المستشفى.

- نقل وإسعاف : (35) حالة طارئة - نقل جثة طفلة سورية من ضفاف نهر الليطاني الى المستشفى (عدد1).

مهمات بواسطة دراجات الإسعاف النارية (عدد2): خلدة - عين السكة/برج البراجنة.

- إغاثة وإنقاذ (عدد2) : نقل 3 جرحى الى المستشفى إثر تحطم زجاج أحد المعارض في جبيل - نقل طفل الى المستشفى إثر سقوطه من الطبقة الأولى في طيردبا.

- حماية مدنية (عدد10) : تأمين السلامة العامة خلال : حفل في الجامعة الأميركية في بيروت - إزالة آثار التلوث النفطي مقابل معمل الجية الحراري - مسيرة صلاة في مزار سيدة لبنان حريصا - سباق للسيارات الرباعية الدفع في رعشين - تسرب مادة الزيت والبنزين على أوتوستراد الكرنتينا - سباق ماراتون في (القنيطرة - بيت شباب - الشاوية) - زيارة البطريرك يوحنا العاشر اليازجي الى حلبا والعبدة والعريضة -

نشاط ترفيهي في محمية بنتاعل.

ولفتت الى أن مجموع المهام المنفذة خلال الـ72 ساعة الأخيرة : 92 مهمة، مذكرة المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.