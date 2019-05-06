تخريج دفعة جديدة من عناصر قوى الأمن تابعوا دورة تدريبية على برنامج إنقاذي

خرجت جمعية "رودز فور لايف" دفعة جديدة من 20 رتيبا وعنصرا ودراجا من ​قوى الأمن الداخلي​، تابعوا دورة تدريبية على برنامج إنقاذي بعنوان "المستجيب الأول" يطور مهاراتهم لتثبيت أوضاع المصابين إصابات بالغة على الطرق اللبنانية، بشراكة استراتيجية مع البنك اللبناني للتجارة BLC Bank.

وتابع هذا البرنامج 20 دراجا من الوحدات العاملة في ​جنوب لبنان​ على مدى سبعة أيام في معهد التدريب التابع لقوى الأمن الداخلي في ​عرمون​، وتسلموا شهادات وحقائب إنقاذ تؤهلهم لتطبيق مهاراتهم قبل وصول المسعفين على مسرح الحادث.