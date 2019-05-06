أكد رئيس الإتحاد العمالي العام يشار الأسمر أن "هناك أسئلة حول أسعار المحروقات ويجب أن يكون هناك جدول قانوني يشارك فيه الإتحاد العمالي".
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح "أننا لسنا هواة إضراب وحاولنا تسوية إجراءات لحماية حقوق المواطنين لكن الإضراب مستمر وسنتشدد فيه أكثر سواء في الضمان الإجتماعي أو الكهرباء".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسمر: حاولنا تسوية إجراءات المواطنين لكن الإضراب مستمر وسنتشدد به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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