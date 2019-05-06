الأسمر: حاولنا تسوية إجراءات المواطنين لكن الإضراب مستمر وسنتشدد به

أكد رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ يشار الأسمر أن "هناك أسئلة حول ​أسعار المحروقات​ ويجب أن يكون هناك جدول قانوني يشارك فيه الإتحاد العمالي".

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح "أننا لسنا هواة ​إضراب​ وحاولنا تسوية إجراءات لحماية حقوق المواطنين لكن الإضراب مستمر وسنتشدد فيه أكثر سواء في ​الضمان​ الإجتماعي أو ​الكهرباء​".