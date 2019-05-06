أمنك بأمان: 100 يوم من عمر الحكومة

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "النشرة"، وبالتزامن مع إذاعة "صوت لبنان 93.3" برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً.
وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة الأمن العام:
- 100 يوم من عمر الحكومة.
- قائد القوة الدولية: نتوسط بطلب من لبنان وإسرائيل.
- الحسن تتفقد المديرية العامة للأمن العام.
- ألبير منصور: المحاصصة والمنافعة هي الطاغية.
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