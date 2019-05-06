أمنك بأمان: 100 يوم من عمر الحكومة

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "​النشرة​"، وبالتزامن مع إذاعة "​صوت لبنان​ 93.3" برنامج "​أمنك بأمان​"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً.

وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" أبرز عناوين وموضوعات العدد الجديد من مجلة ​الأمن​ العام:

- 100 يوم من عمر ​الحكومة​.

- قائد القوة الدولية: نتوسط بطلب من لبنان و​إسرائيل​.

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- الحسن تتفقد ​المديرية العامة للأمن العام​.

- ألبير منصور: ​المحاصصة​ والمنافعة هي الطاغية.