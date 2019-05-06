السفارة السورية: لا صفحة على مواقع التواصل للسفير وكل ما نسب اليه عار من الصحة

لفتت سفارة ​الجمهورية العربية السورية​ في ​بيروت​ في بيان الى أنه "ينسب العديد من ​المواقع الالكترونية​ والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لسعادة السفير ​علي عبد الكريم علي​ – سفير الجمهورية العربية السورية في بيروت"، مؤكدة "عدم وجود أية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي (facebook) أو غيره باسم السفير علي عبد الكريم علي وكل ما ينسب إليه من الصفحات عارٍ عن ​الصحة​ جملةً وتفصيلاً ويهدف إلى التشويش والإساءة".

يذكر أن هناك صفحة على موقع "فيسبوك" بإسم السفير السوري تدعي أن صفحة رسيمة بإسمه، وتعمد منذ فترة على نشر تصريحات منسوبة لعلي.