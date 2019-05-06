اجتماع حاكم المصرف مع الموظفين يؤكد الاستمرار بالاضراب مع فتح عمليات القطع

انتهى اجتماع حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة مع نقابة موظفي المصرف، الى تأكيد الاستمرار في الاضراب، مع فتح عمليات القطع في سوق النقد أو الـ change والتحويلات الخارجية للقطاعين العام والخاص، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي والعملات الاجنبية الاخرى.

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