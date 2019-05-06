خليل: الكلام عن نية الوزارة وضع يدها على البنك المركزي مشبوه ولا اساس له

شدد وزير المال ​علي حسن خليل​ على أن "الكلام عن نية الوزارة وضع يدها على ​البنك المركزي​ مشبوه وسخيف ولا اساس له وللتغطية على أمور أخرى"، معلنا أن "زيادة الضريبة على الفوائد من 7 الى 10 في المئة نصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموزانة وتوازنها".

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