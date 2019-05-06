إيسنا: روحاني سیعلن إجراءات مقابلة ردا على خروج أميركا من الاتفاق النووي

أعلن مصدر قریب من لجنة الرقابة علی الإتفاق النووي لوكالة أنباء الطلبة ال​إيران​يين "إيسنا" أن الرئیس الإيراني ​حسن روحاني​ قد یعلن الأربعاء المقبل أجندات إيران للقیام بإجراءات الرد بالمثل تجاه الخروج الأميركي من الإتفاق النووي وذلك عبر حوار مباشر تبثه هیئة الإذاعة والتلفزیون الإيراني. وأوضح المصدر أن البرامج المتوقعة ستنضوي ضمن المادتین 26 و36 من بنود الإتفاق النووي وفي الوقت الراهن لیست قضیة الخروج من الإتفاق النووي مطروحة. وشدد المصدر على أن "التقلیل الجزئي والكلي لبعض إلتزامات إيران وبدء دفعة من الأنشطة النوویة التي کان قد توقف تنفیذها في إطار الإتفاق النووي، یشکل أول خطوة تخطوها إيران ردا علی الإنسحاب الأميركي من الإتفاق النووي ونكث عهود الدول الأوروبية في تنفیذ التزاماتهم"، مشيرا إلى أن "مسؤولي ​الإتحاد الأوروبي​ الذین قد اکتفوا باطلاق وعود غیر محققة خلال العام الماضي، قد اطلعوا علی هذا القرار بشکل غیر رسمي".

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