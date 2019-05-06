النشرة: الجيش السوري أطلق عملية عسكرية واسعة في ريف حماة

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "​الجيش السوري​ أطلق عملية عسكرية واسعة ضد ​الجماعات المسلحة​ المتواجدة في ​ريف حماة​ الشمالي بمنطقة خفض التصعيد مقتحما عدة قرى، وبدأ من قرية كفرنبودة وسط انهيار سريع للإرهابيين المتواجدين في المنطقة وتقدم في قرية الجنابرة شمالا بعد معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة بالتزامن مع استهدافات جوية لنقاط انتشار وتحصينات الاخير في قرية تل الصخر شمالا ومحور السرمانية غربا اضافة لاستهدفات مكثفة طالت مقرات تنظيم ​جبهة النصرة​ في بلدات كفرعويد وكفر سجنة وعابدين وكنصفرة والهبيط وبلشون والنقير وشنان ودير سنبل ب​ريف إدلب​ الجنوبي مكبدا المسلحين خسائر فادحة".

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