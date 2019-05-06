وزير النقل الروسي: نجاة 33 شخصا ومقتل 41 في حادثة الطائرة المنكوبة

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف عن نجاة 33 راكبا من حادث الطائرة المنكوبة، مشيراً إلى أنه "تم العثور على 41 جثة بعد الهبوط الاضطراري لطائرة الركاب وهناك 6 جرحى بحالة حرجة".
كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، "أننا لا نخطط لتعليق استخدام طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" بعد حادثة شيريميتيفو".
وكانت طائرة سوخوي سوبر جيت-100 قد هبطت اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو بعد اشتعال النيران بها، وكان على متنها 78 شخصا بينهم أفراد الطاقم.
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