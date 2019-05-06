وزير النقل الروسي: نجاة 33 شخصا ومقتل 41 في حادثة الطائرة المنكوبة

أعلن وزير النقل الروسي ​مكسيم سوكولوف​ عن نجاة 33 راكبا من حادث ال​طائرة​ المنكوبة، مشيراً إلى أنه "تم العثور على 41 جثة بعد الهبوط الاضطراري لطائرة الركاب وهناك 6 جرحى بحالة حرجة".

كما أعلنت ​وزارة الطوارئ الروسية​، في بيان، "أننا لا نخطط لتعليق استخدام طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" بعد حادثة شيريميتيفو".

وكانت طائرة سوخوي سوبر جيت-100 قد هبطت اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو بعد اشتعال النيران بها، وكان على متنها 78 شخصا بينهم أفراد الطاقم.