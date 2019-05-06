الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 27 بعد انتشال جثتين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن ارتفاع عدد القتلى في غزة من جراء الغارات الإسرائيلية إلى 27 شخصا بعد انتشال جثتين من تحت الأنقاض.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".
وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.
وأدى قصف الفصائل الفلسطينية على المستوطنات إلى مقتل 4 إسرائيليين في أشدود.
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