نتانياهو: المعركة لم تنته بعد وهي تتطلب الصبر والرشد ونستعد للمراحل القادمة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أننا ضربنا حماس و​الجهاد الإسلامي​ بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين، وضربنا أكثر من 350 هدفا واستهدفنا قادة ​الإرهاب​ وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب".

ولفت إلى أن "المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشدـ ونستعد للمراحل القادمة، كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان ​الجنوب​، أتقدم بالتعازي إلى عائلات القتلى وأرسل أمنيات الشفاء العاجل للجرحى".

وأطلق الجيش الإسرائيلي عمليات ضد حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة نتج عنها مقتل 22 فلسطينياً خلال ثلاثة أيام ومقتل 4 إسرائيليين نتيجة إطلاق الصواريخ من القطاع.