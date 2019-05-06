بايدن يصف الرئيس الأميركي بالمهرّج

وصف نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020، جو بايدن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "مهرّج".
وخلال اجتماع لجمع الأموال في كولومبيا في كارولاينا الجنوبية، تعرّض بايدن للانتقاد من جانب أحد مناصريه بسبب طريقته في الردّ على ترامب الذي يطلق عليه لقب "جو النائم". وقال هذا المناصر للمرشح الديموقراطي "أريدكم أن تردوا، عندما يُطلق عليكم لقبا، يجب أن تعطوه لقبا في المقابل".
فأجاب بايدن، "هناك الكثير من الألقاب قد أحبّ أن أطلقها على هذا الرجل، يمكن أن تبدأوا بمهرّج". وأكد بايدن أنه لن يتردد في الردّ على هجمات ترامب، لكنه لا يريد أن يتمكن الرئيس من تحويل الانتباه عن المسائل المهمة.
وقال بايدن "ما لا أريده هو أن يجذبني فيما يريد أن أفعله. إنه يريد أن تكون معركة مصارعة في الوحل".
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