المحكمة الجنائية الدولية تلغي قرارا بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن لعدم تسليم عمر البشير

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم الرئيس السوداني السابق البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.
وقررت المحكمة إلغاء قرار سابق في هذا الشأن بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن، بسبب عدم تعاون السلطات الأردنية في تسليم البشير.
وأكدت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أن الأردن لم يتعاون في تسليم البشير، خلال زيارته للأردن للمشاركة في القمة العربية في آذار 2017.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان قد أشار إلى احتمالية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.
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