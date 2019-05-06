المحكمة الجنائية الدولية تلغي قرارا بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن لعدم تسليم عمر البشير

أعلنت ​المحكمة الجنائية الدولية​، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن ​الأردن​ لم يبد تعاونا من أجل تسليم الرئيس ​السودان​ي السابق البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.

وقررت المحكمة إلغاء قرار سابق في هذا الشأن بإحالة الأردن إلى ​مجلس الأمن​، بسبب عدم تعاون ​السلطات الأردنية​ في تسليم البشير.

وأكدت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أن الأردن لم يتعاون في تسليم البشير، خلال زيارته للأردن للمشاركة في ​القمة العربية​ في آذار 2017.

وكان ​مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان​ في السودان قد أشار إلى احتمالية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول ​عمر البشير​ لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.