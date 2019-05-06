خلال شهر.. الخدمات الأرضية بمطار القاهرة تصنع 75 عربة نقل حقائب جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

انتهت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، برئاسة المهندس مجدي محمدين، من تصنيع 75 عربة نقل حقائب جديدة، في مدة لا تتجاوز الشهر، تنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بتجديد معدات الشركة لمواجهة كثافة التشغيل وتوفير موارد جديدة في الصيانة وتحديث المعدات.

قالت مصادر مطلعة بالشركة إن المهندس مجدي محمدين رئيس شركة الخدمات الأرضية اجتمع مع قيادات المصنع المعدني والنقل البري، وحدد الاحتياجات المطلوبة للعمل على أرض المهبط بشكل سريع، وجرى تحديد الكمية المطلوبة والوقت المحدد لإنجاز تصنيع 75 من العربات المغلقة لنقل الحقائب، في وقت لا يتجاوز الشهر في حين أن الإنتاجية الفعلية في هذه المدة لا تتجاوز الـ15 عربة شهريا.

أشارت المصادر إلى وضع مخطط للعمل من أجل إنهاء تصنيع وتطوير عربات نقل الحقائب الموجودة حاليا، حتى تتناسب مع المرحلة القادمة، وقالت إن المخطط المسبق كان سينتهي في أكتوبر 2020، ولكن مع التنظيم الجيد وتوفير كل الاحتياجات سينتهي خلال شهر ديسمبر المقبل.​