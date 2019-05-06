تداول 28 سفينة في موانئ بورسعيد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت إدارة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الاثنين، بلغ 28 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، بينما غادر الميناء سفينتين، كما يتواجد على الأرصفة 3 سفن، كما أنه من المنتظر دخول 6 سفن.
وتابع البيان، أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة 3 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينة واحدة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
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