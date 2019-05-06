الإسكان تعتمد التصميم العمراني لمشروع إقامة فرع لجامعة بنها بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 103 الصادر بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 19 مايو 2019، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 366 لسنة 2018، بتاريخ 26 أبريل 2018، باعتماد تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2008، باعتماد التصميم العمراني لمشروع إقامة فرع لجامعة بنها على قطعة أرض بمساحة 91.37 فدان، بالمنطقة الترفيهية، بمدينة العبور، بنظام نقل الأصول. وإلى تفاصيل القرار:

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