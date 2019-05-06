رئيس وزراء مالي يشكل الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو - (د ب أ):

شكل رئيس وزراء مالي بوبو سيسي حكومة جديدة، وذلك بعد أسبوعين من تقديم الحكومة السابقة استقالتها في ظل تصاعد وتيرة العنف في البلاد.

وجاء في مرسوم تم إعلانه في الإذاعة والتلفزيون في وقت متأخر من أمس الأحد أن سيسي عين 37 وزيرا، تسعة منهم سيدات.

وفي خطوة مفاجئة، اختار سيسي مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز المحاط بالفضائح ميشيل سيديبي لشغل منصب وزير الصحة و الشؤون الاجتماعية.

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وكان سيديبي قد اختار ترك برنامج الأمم المتحدة فييونيو الماضي، عقب أن خلص تقرير خبير إلى أن "قيادته المليئة بالعيوب" أوقعت الوكالة الأممية في أزمة.

وسوف يدير سيسي بنفسه وزارة المالية بجانب شغل منصب رئيس الوزراء، في حين جرى تعيين زعيمي المعارضة تيبيلي درامي وامادو ثيمام لشغل منصب وزير الخارجية والإصلاحات المؤسساتية على التوالي.

وسوف يتولى الجنرال إبراهيم داهيرو ديمبيلي منصب وزير الدفاع.

ويذكر أن مالي تعرضت لهجمات متفرقة من جانب جماعات مسلحة منذ انقلاب 2012 الذي أدى لتمكن المتمردين الانفصاليين والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة من التواجد في شمال البلاد.