السلع التموينية تعلن عن المناقصة (4) لشراء الأرز الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن المناقصة رقم (4) لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب قصير أو متوسط الحبة خلال 2019-2018، بنسبة كسر تتراوح من %10 لـ %12.
وذكر البيان الصادر عن الهيئة، الاثنين، أنه يجب تقديم عروض المظاريف المالية والفنية يوم 21 مايو الجاري - موعد فض المظاريف الفنية - ويكون العرض مصحوبًا بـ 4 عينات، كل عينة 3 كيلوجرامات، على أن يتم إرسال إحد العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهي وتحديد مدى ملائمته للمستهلك المصري.
ومن المقرر قبول العروض وفقًا لنتيجة اختبار الطهي للعينات المقبولة، بحد أدنى 20 ألف طن (+ أو - %10)، فيما تم تحديد الفترة ما بين الـ 25 من يوليو إلى الـ 20 من أغسطس كمواعيد للوصول.
وتقدم الأسعار بالدولار والسداد باعتماد مستندي at-shift + مصاريف التخليص والتفريغ والنقل حتى المخازن والتعتيق بالمخازن بالجنيه المصري، على أن تكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي لصالح الهيئة غير مشروظ بقيمة 50 ألف دولار.
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