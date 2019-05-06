مديرية "شباب بني سويف" تكشف تفاصيل خطة العمل خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن أحمد سرور، مدير عام الشباب والرياضة، في محافظة بني سويف، أن المديرية وضعت خطة مكثفة للأنشطة الرياضية في جميع مراكز الشباب بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك شملت تنظيم دورات رمضانية للكرة الخماسية.

وتابع مدير عام الشباب، أن هناك أيضًا النشاط الثقافي الذي يشمل مسابقات وندوات للشباب، فضلا عن النشاط الديني الذي يشمل تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم تحت إشراف علماء الأزهر والأوقاف وتقدم جوائز للفائزين.

وأضاف "سرور"، أنه أصدر تعليمات بتكثيف الأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك المتابعات، من خلال إدارات الشباب في المراكز أثناء الفترات المسائية لمتابعة مدي تفعيل الأنشطة الرياضية.