مقاتلات تركية تدمر مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):
دمرت مقاتلات تركية مرابض أسلحة وملاجئ ومستودعات ذخيرة تستخدمها منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، إن مقاتلات سلاح الجو أغارت على مواقع للمنظمة الانفصالية في منطقتي هاكورك وأفاشين- باسيان شمالي العراق.
وأضاف البيان أن الغارة الجوية أسفرت عن تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات أسلحة تابعة للمنظمة.
وكثف الجيش التركي حملته ضد مسلحي الحزب بعد مقتل أربعة جنود مؤخرا.
ولقي ثلاثة جنود أتراك حتفهم مطلع الأسبوع في هكاري جنوبي البلاد جراء قصف من شمالي العراق، فيما قُتل رابع في تل رفعت شمالي سورية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس مقتل خمسة مسلحين أكراد خلال عملية في هكاري.
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