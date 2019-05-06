محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:
افتتح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، قسم الأطفال الجديد داخل مستشفى أبو قير العام، بحضور الدكتور إبراهيم الروبي، مدير عام الرعاية العلاجية، والدكتورة مها عمارة، مدير عام منطقة المنتزه الطبية، وكل من سامح السايح ومحمد عطا سليم أعضاء مجلس النواب.
وقال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفى، إن القسم الجديد يشمل 23 سريرا للأطفال بينها 3 أسرة جرى تخصيصها للحالات الحرجة.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن القسم مجهز بخط أكسجين مركزي وأجهزة عرض ومضخات للحقن والمحاليل ما يساهم في تقديم خدمة أفضل للأطفال المرضى، مشيرا إلى أنه سيتم ضم حجرات القسم القديم إلى قسم الجراحة لزيادة سعته وتطويره.
وتفقد قيادات مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية فيها الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى لمتابعة انتظام العمل، والتأكد من تواجد القوى البشرية وتوافر كميات كافية من المستلزمات والأدوية.
وأوضح وكيل وزارة الصحة الإسكندرية أن إدخال خدمات جديدة للمستشفى مشروط بتوافر القوى البشرية اللازمة من أطباء وتمريض وفنيين بمختلف تخصصاتهم، وكذلك التأكد من توافر الإمكانيات من بنية أساسية وأجهزة وأدوات ومستلزمات، مع ضرورة استطلاع رأى الإدارات الفنية ثم الرجوع إلى وكيل الوزارة شخصيا قبل الإعلان عن تقديم الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح قسم الأطفال الجديد في مستشفى أبو قير العام بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.