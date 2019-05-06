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الصين تدعو لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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 قالت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، إن موقف الصين ثابت حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي يشهد تصاعدًا في قطاع غزة هذه الفترة، وتدعو إلى الالتزام بحل

الدولتين واستئناف محادثات السلام بين الجانبين في أقرب وقت ممكن، وفقًا لوكالة وفا.

 وأضافت الشبكة الإخبارية التابعة للدولة، أنه خلال الاجتماع الذي عقده

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مجلس الأمن أخيرًا بشأن القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، أكدت الصين مجددًا ضرورة الالتزام بحل الدولتين، وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من جذوره، مع وجوب أن يدفع المجتمع الدولي تسوية القضية الفلسطينية على أساس مبادئ "مبادرة السلام العربية"، و"الأرض مقابل السلام".
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