هدوء حذر يسود غزة بعد استشهاد 25 فلسطينيًا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي

تسود حالة من الهدوء الحذر في مختلف مناطق قطاع غزة في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وإسرائيل.

وأكد محمد البريم أبو مجاهد، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، سريان الاتفاق منذ فجر اليوم، على أن يكون الاتفاق متبادلًا ومتزامنًا، وكشف أبو مجاهد أن الاحتلال حاول وضع مسيرات العودة، ووقفها مجددًا على طاولة المفاوضات، وهو ما رفضته الفصائل الفلسطينية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الإجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش في مستوطنات غلاف غزة بدأ العمل على تخفيفها، في إشارة إلى عودة محتملة للهدوء بين الطرفين.

وقال موقع "يديعوت أحرنوت" الإلكتروني، إن إسرائيل بدأت بإزالة الحواجز التي وضعتها قرب المناطق المحاذية للقطاع، كما عادت خطوط السكك الحديدة للعمل كالمعتاد.

وأشارت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة في غزة، إلى أن 25 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب نحو 150 آخرين، خلال العدوان الذي بدأ صباح السبت الماضي، وانتهى فجر اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن من بين الشهداء ثلاث نساء، بينهن اثنتان حوامل ورضيعة، فيما أصيب أكثر من 154 فلسطينيًا بجروح.

وقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من ٢٩٥ غارة، إضافة للمدفعية والبوارج التي استهدفت أكثر من ٣٢٠ معلمًا مدنيًا في قطاع غزة، منها بنايات مدنية سكنية، تجارية، مقرات حكومية، مساجد، ورش حدادة، محال تجارية، مؤسسات إعلامية، أراضٍ زراعية.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني

فقد جرى قصف وتدمير ١٨ بناية ومنزلًا بالكامل، واستهداف ١٠ منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ.وقصفت الطائرات الإسرائيلية المقر الرئيس لجهاز الأمن الداخلي، ومكتب الأمن والحماية التابع لمنزل مدير قوى الأمن الداخلي، اللواء توفيق أبونعيم، ومقر الشرطة العسكرية الـ١٧، إضافة إلى قصف مسجد المصطفى بمعسكر الشاطئ.وأدت الغارات إلى هدم كلي لـ٥٨ وحدة سكنية، وتضرر جزئي لعدد ٣١٠ وحدات أخرى، وتضرر طفيف لمئات المنازل، و٦ ورش حدادة وخراطة بالزيتون والشجاعية.وامتد القصف إلى موانئ الصيادين في غزة وخانيونس ورفح، وشمل القصف الإسرائيلي ٢٤ موقع تدريب، وأكثر من ١٨ مرصدًا تتبع المقاومة.ولحقت أضرار بجامعتين وتضررهما، كما تضرر عدد غير محدد من المدارس بشكل جزئي، وكل من مدرسة السيدة رقية بالصبرة، ومدرستي أحلام الحرازين، وعبدالعزيز الرنتيسي بخانيونس، بأضرار بليغة جراء قصف محاذي لها، إضافة إلى أضرار بليغة بمحكمة شمال غزة الشرعية، جراء القصف الإسرائيلي للمنطقة المجاورة لها.واعترف جيش الاحتلال باستهداف وقصف وتدمير 30 موقعًا للمقاومة في غزة بينها مراكز تدريب ومراقبة وغرف عمليات وقاعات قيادة وغيرها.كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.وقال الناطق باسم جيش الاحتلال،وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الطائرات الحربية هاجمت 30 موقعًا تابعًا لحركة حماس والجهاد الإسلامي.من جانبه أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، أن القوة المفرطة التي تستخدمها القوات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب حاليًا في قطاع غزة، تعد انتهاكًا صارخًا لقانوني جنيف ولاهاي.وأضاف الدكتور عيسى - في تصريح له - أنه انطلاقًا من مبدأ عدم اللجوء إلى القوة فإن الإعلان المتعلق بمبادئ القانون المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة الملحق بقرار الجمعية العمومية رقم 2625 بتاريخ 24/10/1970، واعتبر أن حرب العدوان تشكل جريمة ضد السلم تترتب عليها المسئولية بموجب القانون الدولي.. أما الحالة التي يكون فيها اللجوء إلى القوة صباحًا وهي حرب التحرير الوطني التي تخوضها الشعوب في نطاق حق تقرير المصير، فهو حق تضمنته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها التالية، وأيده إعلان الجمعية العامة رقم 1415 بتاريخ 14 ديسمبر 1960 حول منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، والقرار 2625 الذي أكد على حق تلك الشعوب في الحصول على الدعم من أجل نيل استقلالها بما يتفق ومبادئ الميثاق.وقال نذكر في هذا السياق أن الاتجاه السائد خلال المؤتمر الدبلوماسي الذي أقر بروتوكولي 1977 اعتبر حروب التحرير الوطني نزاعات مسلحة دولية وهو ما عكسته المادة الأولى فقرة 4 من البروتوكول الأول".وأكد أن إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن خرقها لمبادئ القانون الدولي الإنساني في ارتكابها الأعمال الانتقالية التالية: قصف الأشخاص والأعيان المحمية، ضرب وقتل السكان المدنيين، قصف الأعيان المدنية، قصف الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة، قصف وتلويث البيئة الطبيعية.. إلخ، مشيرًا إلى أن مثل هذا السلوك يشكل انتهاكًا للأحكام الصريحة ولروح الاتفاقيات الدولية.