شنت الشرطة الألمانية حملة بحث وتمشيط، لملاحقة 5 ملثمين بحوزتهم أسلحة آلية قاموا باقتحام مقهى بوسط البلاد، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الزبائن، ونجحوا في سرقة حوالي 8 آلاف يورو قبل أن يلوذوا بالفرار. في سرقة حوالي 8 آلاف يورو قبل أن يلوذوا بالفرار. وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته شبكة "ايه بي

سي" الأمريكية، اليوم الاثنين أن أحد الأشخاص أصيب نتيجة استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وتم نقله إلى المستشفى، فيما استعانت الشرطة بمروحية في عملية البحث، إلا أنها لم تتمكن بعد من العثور عليهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية تلاحق 5 ملثمين نفذوا عملية سطو مسلح وسط البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.