ترامب يباغت الصين ويضاعف رسوم منتجات بـ200 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستزيد ابتداء من، الجمعة المقبلة، الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، من 10% إلى 25%، معربا عن أسفه لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم "ببطء شديد".

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على "تويتر": "خلال 10 شهور دفعت الصين رسوما جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25% على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10% على 200 مليار دولار من بضائع أخرى"، مضيفا

أن نسبة الـ10% سترتفع إلى 25% بدءا من يوم الجمعة.

وأضاف ترامب أن المفاوضات التجارية مع الصين "تتقدم ولكن ببطء شديد، في حين أنهم يحاولون إعادة التفاوض.. كلا"، في إشارة إلى عدم قبوله بالأمر وعدم وجود أي تقدم في المفاوضات.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتوصل فيه واشنطن وبكين إلى تقدم في المفاوضات الجارية، ومن المتوقع أن يصل نائب

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الرئيس الصيني إلى واشنطن، الأربعاء المقبل، في إطار احتواء الأزمة، فيما يشير قرار الرئيس الأمريكي إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ترامب في إشارة إلى الرسوم التي تسددها الصين: "هذه المدفوعات مسئولة جزئيا عن نتائجنا الاقتصادية العظيمة".

وخلال الأشهر الماضية، عقد مسئولون من الصين وأمريكا عدة مفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق من شأنه حل شكاوى ترامب بشأن الممارسات التجارية الصينية، والعجز التجاري الأمريكي المزمن مع الصين.

غير أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، قال في بيان رسمي أصدره البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن المحادثات الأخيرة في بكين كانت "مثمرة".