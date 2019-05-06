كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: لا نخطط لتعليق استخدام طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أن الوزارة لا تخطط لتعليق استخدام طائرات "سوخوي سوبرجيت 100"، بعد الحادث الذي وقع أمس الأحد في مطار شيريميتيفو لطائرة من هذا النوع.

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وردا على سؤال صحفي عن احتمال تعليق رحلات طائرات "سوخوي سوبرجيت 100" قال مصدر في المكتب الصحفي للوزارة: "لا، لا نخطط لذلك. وعلى متن طائرة من هذا الطراز بالذات نتوجه اليوم إلى (جمهورية) ياقوتيا".

وعادت طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" التابعة لشركة "أيرفلوت" الجوية الروسية، التي كانت في طريقها من موسكو إلى مورمانسك (روسيا)، أمس الأحد، عادت إلى مطار شيريميتوفو بالعاصمة الروسية وقامت بهبوط اضطراري فيه بعد 28 دقيقة من إقلاعها. وتمكنت الطائرة من الهبوط في المحاولة الثانية رغم الأحوال الجوية السيئة. وعند الهبوط القاسي تحطمت عجلات الطائرة الأمامية واشتعلت النيران في محركاتها، الأمر الذي أسفر عن مقتل 41 شخصا من أصل 78 كانوا على متنها.