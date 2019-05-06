كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 34 قتيلا في الهند و 15 في بنجلاديش إثر إعصار فاني الهائل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولو الإغاثة، إن إعصارًا صيفيًا نادرًا اجتاح أجزاء من جنوب آسيا الأسبوع الماضي أودى بحياة 34 شخصًا على الأقل في الهند و 15 آخرين في بنجلاديش المجاورة، باستثناء تحطيم الآلاف من الأكواخ من القش واقتلاع أعمدة الكهرباء والأشجار.

وذكر مسؤولي الإغاثة في ولاية أوديشا الهندية، أن السلطات لا تزال تقيّم التأثير الكامل لإعصار فاني، الذي ضرب الشواطئ بالأمطار والرياح التي تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة أثناء سقوطها على اليابسة يوم الجمعة.

وبعدما ضعفت قوة الإعصار في الهند، انتقل الإعصار إلى بنجلاديش المجاورة.

ونجح إجلاء هائل لأكثر من مليون شخص في تجنيب الهند خسائر فادحة في أحد أكبر العواصف منذ عقود.