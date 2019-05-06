ترامب: سنتين من فترتي الرئاسية "سُرقوا"

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طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكرة تمديد وقته الدستوري المحدود في منصبه، واشتكى على وسائل التواصل الاجتماعي من أن عامين من ولايته الأولى في البيت الأبيض "سرقتا"؛ نتيجة تحقيقات المحامي الخاص روبرت مولر.

وكتب ترامب عبر تغريدة على موقع "تويتر": "على الرغم من النجاح الهائل الذي حققته كرئيس، بما في ذلك ربما أعظم اقتصاد وأكثرها نجاحًا في أول عامين في التاريخ، فقد سرق عامين من رئاستي".

وعلقت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" قائلة إنها تشعر بالقلق من أن ترامب سوف يرفض التخلي عن السلطة في عام 2020 إذا فقد إعادة انتخابه بفارق ضئيل.