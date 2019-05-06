كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يقتحم مدينة في نيجيريا ويقتل 10 عسكريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تنظيم "داعش" عن قتله عشرة جنود في الجيش النيجيري بعد اقتحامه مدينة في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وتبنى التنظيم عبر وسائل دعايته الهجوم الذي استهدف السبت الماضي مدينة ماغوميري، ونشر صورا تظهر مباني محروقة وجثثا قيل إنها للجنود القتلى.

وأكدت عدة مصادر أحدها عسكري لوكالة "رويترز" صحة هذه الادعاءات، قائلة إن المسلحين اقتحموا المدينة في الساعة الـ17.45 تقريبا بالتوقيت المحلي، واحتجزوا عددا من العسكريين ونهبوا بعض المحلات التجارية.

واضطرت القوات المرابطة في المدينة إلى طلب إسناد جوي وتعزيزات عسكرية من المدينة المجاورة بغية التصدي للهجوم.

Advertisements

ووقع في عام 2016 انقسام بين "داعش" وجماعة "بوكو حرام" المتطرفة التي تنشط أيضا في ولاية بورنو وراح نحو 30 ألف شخص ضحية هجماتها في السنوات الأخيرة.

وسبق أن نفذ تنظيم "داعش" سلسلة هجمات في نيجيريا خلال الأشهر الماضية، وسط دق المسؤولين الأفارقة ناقوس خطر بشأن تكثيف التنظيم أنشطته في القارة السمراء بعد تكبده هزائم عسكرية في سوريا والعراق.

وفي الشهر الماضي، تبنى "داعش" أول هجوم له في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعلن أراضي هذه البلاد "ولاية الخلافة الإسلامية وسط إفريقيا".