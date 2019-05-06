كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلقة نقاش بلندن عن "الرحلة الإبداعية لمصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف مزاد كريستيز البريطاني للفنون حلقة نقاش بلندن غدا الثلاثاء تحت عنوان "الرحلة الإبداعية لمصر: في العصور الماضية والحديثة والمعاصرة"، وفقا لما جاء بموقع إيجيبت توداي. وستعقد حلقة النقاش تحت رعاية المجلس البريطاني وسيتحدث خلالها وأمنية البر، الباحثة بمتحف فيكتوريا آند ألبرت للفنون.



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