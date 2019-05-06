كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع يظهر أن اقتصاد منطقة اليورو فقد المزيد من الزخم في أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر مسح مراقب عن كثب، أن اقتصاد منطقة اليورو الذي يضم 19 دولة، قد فقد المزيد من الزخم في شهر أبريل.

وقالت شركة المعلومات المالية IHS Markit، اليوم الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات المركب - وهو مقياس واسع للنشاط الاقتصادي - انخفض بشكل طفيف إلى 51.5 في أبريل من 51.6 في مايو. على الرغم من أن المؤشر لا يزال فوق مستوى عدم التغيير الخمسين، إلا أنه يشير إلى نمو ربع سنوي ضعيف إلى حد ما قدره 0.2٪.

وأظهرت نظرة، أكثر تفصيلاً، على المسح الشهري، الذي تتم مراقبته من قبل واضعي أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، أن قطاع الصناعات التحويلية في أشد حالات الركود انخفاضًا منذ العام 2013 والنمو الإجمالي الذي يعوقه قطاع الخدمات.

وتعطلت منطقة اليورو بسبب التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع أسعار النفط وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي.