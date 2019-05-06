كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استئناف العمل بمطار شيريميتيفو بعد حادثة احتراق الطائرة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية إلى نظام عمله العادي بعد حادث احتراق طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" التابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية الذي وقع أمس الأحد، وأودى بحياة 41 شخصا.

واستقبل المطار صباح اليوم الاثنين أول طائرة من مدينة مورمانسك الروسية في الساعة 07:39.

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وبسبب حادث الأمس تم في مطارات موسكو تأجيل أو إلغاء أكثر من 80 رحلة جوية.

وعادت طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" التابعة لشركة "أيرفلوت" الجوية الروسية، التي كانت في طريقها من موسكو إلى مورمانسك (روسيا)، أمس الأحد، عادت إلى مطار شيريميتوفو بالعاصمة الروسية وقامت بهبوط اضطراري فيه بعد 28 دقيقة من إقلاعها. وتمكنت الطائرة من الهبوط في المحاولة الثانية رغم الأحوال الجوية السيئة. وعند الهبوط القاسي تحطمت عجلات الطائرة الأمامية واشتعلت النيران في محركاتها، الأمر الذي أسفر عن مقتل 41 شخصا من أصل 78 شخصا كانوا على متنها.