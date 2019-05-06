كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: لن نشارك في أي مفاوضات حول اتفاقية نووية مع روسيا وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تشارك في أي مفاوضات بشأن اتفاقية نووية ثلاثية.

وقال المتحدث الرسمي في إحاطة، تعليقا على فكرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن عقد اتفاقية ثلاثية نووية ثلاثية مع روسيا والصين: "الصين ضد أن يتحدث أي شخص باسمها، ولن نشارك في أي مفاوضات بشأن اتفاقية نووية ثلاثية".

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وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، الجمعة الماضية، أنه يعول على توصل بلاده إلى "صفقة نووية" ثلاثية مع روسيا والصين، مضيفا أن المفاوضات حول هذا الموضوع ستبدأ في وقت قريب.

وقال ترامب، أثناء لقاء جمعه في واشنطن برئيس الوزراء السلوفاكي، بيتير بيليغريني، إنه بحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إمكانية عقد صفقة ثلاثية بدلا عن الصفقة الثنائية بين موسكو وواشنطن.