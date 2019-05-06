كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول نرويجي للجهاديين: ليس لهم الحق في العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم النرويج سحب تصاريح الإقامة للأشخاص الذين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية، حسبما صرح وزير العدل النرويجي، يوران كالمير، لصحيفة "فيردينس جانج".

وقال وزير العدل: "ليس لهم الحق في العودة إلى النرويج"، مشيرًا إلى الخطر الأمني الخطير على قيم النرويج والنرويجيين التي يمثلها الإرهابيون.

كما تعهد "كالمير"، بمحاكمة قانونية لعودة الجهاديين، موضحًا: "ستتم مقاضاة المواطنين النرويجيين الذين انضموا إلى تنظيم داعش، إما كمقاتلين أو مع غيرها من الانتماءات، إذا عادوا. إذا كان لديهم أطفال، فستتولاهم خدمة رعاية الطفل".

ينطبق هذا القرار على تصاريح الإقامة الدائمة والمؤقتة. كما أن النرويج لا تنوي تقديم أي استثناءات للنساء اللائي تحولن إلى جهاديين أو أصبحن "عرائس من داعش". كما سيتم حرمان الأشخاص المرتبطين بالجماعات الإرهابية من لم شمل الأسرة.