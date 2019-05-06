كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروحية قتالية روسية جديدة تتحكم في تفجير صواريخها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُتوقع أن تبدأ روسيا تختبر مروحية قتالية جديدة قبل نهاية عام 2019.

وأطلق على المروحية الجديدة التي أبدعها مكتب "ميل" لتصميم المروحيات اسم "مي-8أ إم تي شي-في إن". وصممت المروحية الجديدة لتوفير الدعم الناري للقوات البرية.

ومن أجل ذلك يتم تسليحها بالصواريخ الموجهة العادية والصواريخ الأسرع من الصوت التي يصل مداها إلى 6000 متر.

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ومن أهم مميزات المروحية الجديدة أنها تستطيع التحكم في صواعق تفجير صواريخها عن بعد. وسيتم توجيه الصواريخ إلى أهدافها بواسطة نظام التنشين البصري الإلكتروني.

وزودت مروحية "مي-8أ إم تي شي-في إن" بنظام "بريزيدينت-إس" للحماية من الصواريخ المضادة.

وكان مصدر صناعي عسكري قد أخبر "سبوتنيك" بأنه من المقرر أن يبدأ اختبار مروحية "مي-8أ إم تي شي-في إن" في الجو قبل نهاية عام 2019.