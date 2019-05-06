كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في منطقة بيرم الروسية ومقتل 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تسبب انفجار، في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ورشة عمل للأمونيا لشركة أورالشم في مدينة بيرنيكي الروسية في بيرم كراي، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
وقال ممثل لخدمات الطوارئ: "تم تلقي تحذير بشأن حادث إنتاج في منشأة للأمونيا في فرع أزوت في أورالشم في مدينة بيرزنيكي. قتل ثلاثة أشخاص".
وأضاف الممثل، أن الحادث وقع أثناء أعمال الصيانة، وأنه لا يوجد أي تهديد للموظفين أو سكان المدينة.
وقامت وزارة الصحة المحلية بتقييم حالة الموظف المصاب بأنه شديد الخطورة.
وقد شارك نحو ثلاثين شخصًا وعشرة مركبات إنقاذ في التخلص من آثار الحادث، وعادت الورشة الآن إلى العمليات المنتظمة. وقد أوفدت الخدمة الفيدرالية للإشراف البيئي والتكنولوجي والنووي خبراء لتقييم البيئة في المصنع.
وبدأت لجنة التحقيق الروسية في قضية انتهاك لمتطلبات السلامة في منشأة صناعية خطرة.
وذكرت الخدمة الصحفية لشركة Uralchem، أن الشركة أنشأت وحدة تحقيق داخلية خاصة بها لتحديد ما حدث ومن المسؤول.
تم إرسال وزير الأمن الإقليمي لمنطقة بيرم إلى مكان الحادث بناءً على طلب من حاكم المنطقة.