كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في منطقة بيرم الروسية ومقتل 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب انفجار، في مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ورشة عمل للأمونيا لشركة أورالشم في مدينة بيرنيكي الروسية في بيرم كراي، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.

وقال ممثل لخدمات الطوارئ: "تم تلقي تحذير بشأن حادث إنتاج في منشأة للأمونيا في فرع أزوت في أورالشم في مدينة بيرزنيكي. قتل ثلاثة أشخاص".