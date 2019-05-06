مصرع صياد مغربي بعد احتراق سفينة إسبانية في المياه الفرنسية

لقي صياد مغربي في عقده الخامس، أول أمس الجمعة، حتفه غرقا، في عرض المتوسط، إثر اندلاع حريق في سفينة صيد إسبانية يشتغل على متنها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن سفينة الصيد تابعة لميناء (سيلفا) بإقليم خيرونا الإسباني، وكانت تبحر في المياه الإقليمية الفرنسية، حينما اشتعلت ألسن النيران داخلها، حيث قفز الضحية رفقة طاقم السفينة، في عرض المتوسط، قبل أن يلقي حتفه غرقا.

و تمكنت فرق الإنقاذ، من انتشال جثة الضحية، وإنقاذ 4 أشخاص آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى “فيغيريس” لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت جريدة “el pais” الإسبانية، قد بثت فيديو على موقعها، يوثق لحظات احتراق السفينة، وانتشار الدخان الكثيف في محيطها.